Oposición venezolana concluye reunión sin confirmar su presencia en diálogo

Las mismas fuentes indicaron que no se descarta, sin embargo, que el diálogo con el Ejecutivo, previsto para hoy con la mediación del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pueda comenzar esta noche en un hotel de Caracas.



La MUD se encontraba reunida desde ayer en la sede de la Nunciatura, después de que el enviado del papa para el proceso, Emil Paul Tscherrig, anunció el pasado el lunes el inicio este domingo del diálogo en la isla de Margarita, aunque posteriormente la sede se cambió a Caracas a petición de la oposición.



Hasta el momento la alianza de partidos no ha logrado un consenso sobre su decisión de participar en el diálogo con posturas distintas entre Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP), los cuatro principales partidos de la veintena que integra la MUD.



VP, el partido fundado por el opositor preso Leopoldo López, aseguró que no se han dado las condiciones para instalar una mesa de conversaciones con el Gobierno, sin embargo, dijo que espera aún que puedan ser conseguidas, indicó una fuente de esa fuerza política.