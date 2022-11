Padres encadenaron y torturaron hasta la muerte a su hijo de 12 años

Luis Posso, de 33 años y su esposa Dayan Median Flores de 26 años madrastra del menor, fueron acusados por el asesinato de su hijo Eduardo, de 12 años, en Indiana, Estados Unidos.

El menor fue hallado por oficiales locales en un estado de desnutrición avanzado, pesando solamente entre 20 – 22 kilos, con cero por ciento de grasa corporal. Además, reportaron que el cuerpo estaba lleno de moretones y marcas de grilletes en manos y piernas.

De acuerdo con Brad Swain, sheriff del condado de Monroe, Eduardo tuvo una muerte lenta y dolorosa conforme las primeras pesquisas del caso.

"No puedo pensar, en 30 años, en un caso como este. Es más allá de lo que he trabajado. Todos los involucrados en este caso se han visto muy afectados y se verán afectados hasta el final de nuestra carrera y al final de nuestras vidas. Quiero decir, realmente no hay palabras para este tipo de abuso ", en rueda de prensa para NBC News.

El padre del menor y la madrastra argumentaron a las autoridades que no tenían intención de matarlo sino darle un castigo por comportarse mal.

En el interior de la habitación donde se quedaba Posso y Flores, también se halló el celular del papá del menor con un video de la tortura a la que fue sometido el menor, además, de una ‘selfie’ de Posso con el menor encadenado en fondo.

Otros tres niños de nueve, cinco y dos años, hermanastros del menor también estaban en la habitación y fueron puestos a disposición de Servicios de Protección infantil.

Tanto como Posso y Flores se encuentran detenidos en la cárcel del condado de Monroe esperando juicio.

Aurea Esmeralda García, madre de Eduardo, quién no tenía la custodia del niño aseguró que no veía a su hijo desde 2017. Dijo en entrevista con la cadena FOX 59: "Quiero verlo. Quiero besarlo, como sea, y decirle que lo siento. Hice todo lo que pude, pero nada funcionó”.

