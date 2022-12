Pedirán a la ANC revocar nacionalidad venezolana a opositores “apátridas”

La abogada María Alejandra Díaz, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, sugirió que el Gobierno del presidente Maduro debería evaluar revocar la nacionalidad venezolana a quienes desde sectores opositores tienen actitudes “apátridas”, esto en referencia al apoyo que tendría las sanciones desde Estados Unidos.



“No deberían ser venezolanos, nosotros deberíamos pensar en la posibilidad de revocar la nacionalidad y declararlos apátridas, y eso lo hago como una propuesta desde el punto de vista legal, porque no se merecen ser venezolanos”, dijo la abogada Díaz.



María Alejandra Díaz, quien además es frecuente invitada a programas en el canal del Estado para analizar la situación política de Venezuela asegura que no es de extrañar que haya sectores opositores con “esa actitud rastrera y miserable, puesto que no se sienten venezolanos”.



Además, la abogada agregó que dirigentes de la oposición son los responsables de las sanciones impuestas desde Estados Unidos.



Además, la abogada agregó que dirigentes de la oposición son los responsables de las sanciones impuestas desde Estados Unidos.



“Si revisamos la actuación de Julio Borges, de Freddy Guevara, han solicitado abiertamente una invasión a este país, son traidores a la patria y así tenemos que castigarlos y juzgarlos, son traidores a la patria, no puede ser que, porque tu tengas una diferencia política con un sector de este país, tus llames a la invasión de tu propio país, ¿qué es lo que estás buscando?”, dijo Díaz.



