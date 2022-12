Piden regular Uber y Airbnb en todo el mundo

Las plataformas de intercambio de servicios, como Uber y Airbnb, deben ser reguladas "lo antes posible" para evitar la creación de monopolios y para "proteger la igualdad de condiciones" en sectores como el transporte o el hotelero, indicó hoy el instituto holandés Rethenau.



"Es de interés público darle a estas plataformas el suficiente espacio para innovar, pero tenemos que regular esto antes de que sea demasiado dominante en su sector", advierte, en un informe.



La institución subrayó que, sin regulación, los empleos en la economía tradicional podrían verse perjudicados o "las plataformas podrían terminar creando otros problemas en la sociedad".



La economía de "compartir", mediante la cual las personas prestan su propiedad a otros por una tarifa determinada, "tiene efectos positivos y promueve la innovación".



Sin embargo, especifica el documento, el interés público como "la privacidad, la protección del consumidor y el orden público no deben ser olvidados".



Según Rethenau, el número de personas que hace uso de estas plataformas se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años en Holanda y, a día de hoy, una de cada cuatro personas asegura haber alquilado una casa, un coche, una herramienta o un servicio.



"No hay garantía de la igualdad de condiciones con el sector del taxi normal o de un hotel", advierte el instituto.



El documento hace tres recomendaciones principales: la situación jurídica de estas plataformas necesita ser aclarada, se debe establecer un regulador independiente para garantizar la privacidad de los participantes y hay que exigir la transferencia de los datos recogidos por estos soportes.



"Las plataformas de intercambio están basadas en datos y dependen en gran medida de ellos y de las opiniones de los usuarios. Proponemos asegurarnos de que los usuarios puedan llevarse sus datos cuando lo decidan", afirmó la directora del instituto, Melanie Peters.



En Ámsterdam, el número de reservas Airbnb creció un 125 % en el último año, elevando a 1,7 millones las pernoctaciones en la capital holandesa.



El ayuntamiento de la ciudad mantiene cierta tensión con esta plataforma, que intentó regular en varias ocasiones imponiendo a sus prestaciones unas limitaciones y normas mínimas, pero que fueron consideradas "exageradas" por Airbnb.



Miles de taxistas se manifestaron este martes en varias ciudades españolas contra la competencia "desleal" que a su juicio representan plataformas como Uber o Cabify, con Madrid como escenario principal de la protesta.