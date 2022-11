Policía impide nuevamente el paso de marcha opositora al centro de Caracas

Las fuerzas de seguridad de Venezuela disolvieron por quinta vez en los últimos diez días una protesta opositora con cientos de participantes que pretendía acceder al centro de la ciudad para manifestarse en contra del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Decenas de miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cerraron nuevamente los accesos al municipio caraqueño Libertador -centro de la ciudad y sede de los poderes públicos en Venezuela- gobernado por el chavista Jorge Rodríguez, quien ha afirmado que estas movilizaciones buscan generar violencia en esa zona de la capital.



La Avenida Venezuela El Rosal, al este de Caracas, fue un punto crítico de enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y varios manifestantes, que fueron detenidos al intentan avanzar hacia el centro de la ciudad.

Publicidad

Uniformados de la Guardia avanzaban rápidamente en medio del humo de gases lacrimógenos y basura quemada en medio de la amplia avenida de cuatro carriles, ubicada en medio del banco de la Fuerza Armada, el Banco Bicentenario y el banco de los trabajadores.

Wilmer Cabrera, uno de los manifestantes, contó a Blu Radio que protesta “por el futuro del país”.

Publicidad

“Porque tengo un hijo. Un hijo al que no le va a servir de nada que le herede una casa, un apartamento, si no le voy a dejar un país. Simple, es tan sencillo como eso. Aquí de nada vale el futuro si no le dejamos país”, arengaba.

Publicidad

Añadió que junto a otros manifestantes intentó “ir a la autopista, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, y es imposible. Incluso, viviendo en el oeste no dejan salir. Tenemos que venir a los puntos de concentración del este para poder hacer algo, para poder, por lo menos, apoyar a la mayoría porque a la gente que vive en el oeste le tienen prohibido salir. Los colectivos, la Guardia, la Policía”.

Además, denunció que le parece extraño el alto número de uniformados que acuden a reprimir las marchas: “A veces pienso que ni siquiera es Policía, pienso que son colectivos que en estos días uniforman y arman para que arremetan contra la población porque el resto de los días atracan, asaltan, secuestran, y tú no ves cuerpos de seguridad actuando como actúan en esta concentración”.





Entretanto, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aseguró en su cuenta de Twitter: "Manifestantes son reprimidos con bombas lacrimógenas por cuerpos seguridad".



Publicidad

Publicidad