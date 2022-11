¿Por qué es relevante que EE.UU. decida abandonar el acuerdo nuclear con Irán?

El presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo firmado por varios países con Irán a raíz de su controvertido programa nuclear, que calificó como desastroso. Además, restableció sus sanciones contra Teherán.

Es importante entender que el acuerdo firmado en 2015, el 14 de julio en Viena, impone restricciones al programa nuclear de Irán, lo que no permite que este país produzca armas atómicas. Pero ahora con la decisión de Trump, los expertos creen que Irán necesitaría al menos de tres meses a un año para construir una bomba atómica y podría también lanzarse completamente a producir uranio altamente enriquecido.

Publicidad

Políticamente es también relevante, ya que el acuerdo nuclear marcó el logro más grande de política exterior del presidente Barack Obama.

¿Por qué Donald Trump no estaba satisfecho con el acuerdo?

El problema radica en que el acuerdo del 2015 no incluye el programa de misiles balísticos de Irán o el apoyo de Teherán a grupos como Hezbollah.

Además, tras el acuerdo, Irán quedó con acceso a más de 100.000 millones de dólares de activos congelados en el exterior, y listo para reanudar sus exportaciones de petróleo a mercados internacionales y utilizar el sistema financiero de comercio global.

Publicidad

Donald Trump aseguraba que ese dinero le permitía a Irán exportar su régimen de opresión y terror por todo Medio Oriente.

Aunque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante mucho tiempo también criticó el tratado, hoy felicita junto con Arabia Saudí al mandatario estadounidense por su decisión

Publicidad

¿Irán saldrá del acuerdo o renegociará con Estados Unidos?

No, Irán ya comunicó que no saldrá del acuerdo y anunció que negociará con otros países el acuerdo nuclear (Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania), pero no con Estados Unidos. Sin embargo, el presidente estadounidense pronosticó hoy que Irán querrá negociar con él un acuerdo nuevo y duradero.