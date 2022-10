Procurador Carrillo viaja a España a tratar de revivir el caso Inasssa

El escándalo se destapó en abril del año pasado, cuando 12 altos funcionarios relacionados con Canal de Isabel II fueron detenidos, entre ellos el expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González.

La Comunidad de Madrid es la dueña de Canal de Isabel II, su mayor empresa pública, y ésta, a su vez, se expandió en Latinoamérica con Inassa. El origen de todo fue un video que divulgó la Cadena Ser de España, en el cual se veía a González entrando a un sitio junto al expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino con unas bolsas plásticas en las manos. Al salir, ya no llevaban nada.



Según El Mundo de España, un exasesor relacionado con Canal de Isabel II, de nombre José Javier Soler Gallego, declaró que en esas bolsas “sólo había una toalla, una gorrita y crema”.

Pero los investigadores del caso, así como los opositores del PP, sospechan que ahí se cargaban fajos de dinero para pagar sobornos y que escenas similares se repitieron en múltiples ocasiones en Colombia y otros países, como República Dominicana, Brasil y Panamá. O se pagaban sobornos para conseguir nuevos contratos o se inflaban los precios de las empresas que adquirían en Suramérica, para cubrir con esos recursos otras movidas non sanctas. Eso, en resumidas cuentas, es lo que se investiga.



En España bautizaron el expediente como Operación Lezo, y en Colombia, señalaron los medios nacionales, prometía convertirse en el siguiente Odebrecht. Sin embargo, para que fuera así se necesitaba descifrar los nexos de corrupción entre Inassa y funcionarios o personajes colombianos. Y eso hasta ahora no ha ocurrido.

El caso, además, sufrió un revés en noviembre del año pasado, cuando el fiscal general español, José Manuel Maza, falleció súbitamente durante una asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Fiscalías) en Buenos Aires. Con la muerte de Maza, aseguran fuentes de la Procuraduría, la cooperación judicial española se desvaneció también.





Indagaciones en camino