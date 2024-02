Prohíben las construcciones gigantescas en competencias deportivas

"

El uso del término 'elefante Blanco' nació en el antiguo reino de Siam, hoy Tailandia. Cuenta la leyenda que el rey regalaba elefantes albinos a sus cortesanos con los que no tenía buena relación. Era una forma de castigo. Esos animales se consideraban sagrados y su mantenimiento era muy caro. No servían para trabajar y eran muy costosos de mantener, así que suponían un problema para el receptor del presente. No podían rechazar el envenenado regalo que recibían y muchas veces les llevaba a la ruina.

Blu Radio