Rafael Di Zeo, líder de la popular barra ‘La 12’, y cinco más ‘barrabrava’ de Boca Juniors fueron expulsados de Colombia, luego de pretender ingresar al país para asistir al juego de esta noche entre su equipo y Deportes Tolima en Ibagué.

Di Zeo y sus acompañantes no pasaron los controles migratorios en Bogotá a su arribo al país y fueron expulsados de territorio colombiano. Migración Colombia se basó en su política de blindar al país frente a posibles amenazas.

A su llegada a Argentina, Di Zeo se despachó contra las autoridades colombianas y calificó su inadmisión como “una vergüenza”, de acuerdo con el diario El Clarín.

"Es una vergüenza, me lo hacen a mí porque soy conocido, todos pudieron entrar menos yo", indicó.

"Acá la única realidad es la verdad, la verdad es que yo no incumplo nada, entonces las medidas tienen que ser claras. No me pueden violar las garantías constitucionales. Yo no incumplo nada. No pueden violar libremente mis garantías", agregó el hombre, en declaraciones recogidas por El Clarín.

De acuerdo con el relato del hombre, “al llegar a Colombia saltó una alerta roja como si fuera terrorista”.

"Me saltó una alerta roja como si fuera un terrorista, para ellos es algo grave. Piensan que soy el jefe de la ETA y cuando se dan cuenta de que es por una contravención se ríen del país. ¿Dónde está la ley acá?", puntualizó.

Por su parte, la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, celebró la decisión e indicó que para los violentos no hay fronteras.

“No tenemos fronteras contra los violentos; ellos no entran a los países que comparten nuestros valores contra la violencia en el fútbol. Hoy Di Zeo y otros 5 barras brava de Boca no entraron a Colombia", dijo la ministra.

