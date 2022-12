Ramos Allup le dice a Maduro que se atreva a cerrar el parlamento venezolano

“Pero la diferencia es que cuando Fujimori disolvió el Parlamento, tenía 80% de popularidad, en cambio ‘este mapleto’ tiene más de 85% de rechazo e impopularidad, que se atreva”, dijo.

Sobre la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que permite a Maduro aprobar el Presupuesto nacional 2017 sin pasar por el legislativo, Ramos Allup dijo que se trata de “una vulgaridad más, una grosería más, permitiendo al Presidente Maduro incumplir una vez más la Constitución Nacional”.

Publicidad

Insistió que además de esta sentencia hay dos más que están por salir, una referida a la inmunidad parlamentaria de los Diputados, que explica no será a la totalidad de los 112 Diputados, sino que lo utilizarán a él como ejemplo, citarlo a una audiencia, acusarlo, destituirlo y ponerlo preso.

“Bueno yo le quiero enviar un recado a los hampones de la Sala Constitucional, si a mí me citan yo no voy a ir a esa basura (…) que me enjuicien, me destituyan y que preparen unas cadenas para que me saquen de la Asamblea Nacional si creen que eso es posible amarrado”, manifestó.

Agregó que la otra sentencia que está por salir es para “matar” el revocatorio antes de la recolección de firmas de los días 26 27 y 28 de octubre, “porque le tienen terror a los millones de personas que van a salir esos días a manifestar su voluntad de salir de estos bandidos”.