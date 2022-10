Rehén alemán fue asesinado por islamista en Filipinas

La organización terrorista filipina Abu Sayyaf decapitó al ciudadano alemán de 70 años Juergen Kantner, a quien mantenía secuestrado desde noviembre, y divulgó el crimen en un vídeo subido a la red.



En vídeo, de 1 minuto y 43 segundos de duración, grabado en una zona selvática probablemente del suroeste del país, el alemán aparece maniatado y sujetado por sus secuestradores, a quienes no se ve la cara.



Uno de los captores, que mantiene a la víctima agarrada del pelo, le corta la cabeza con una guadaña.



A continuación los terroristas exhiben ante la cámara la cabeza del septuagenario, según muestran las imágenes difundidas por el portal de inteligencia Site Intel Group.



El vídeo, que no especifica la fecha y hora de la ejecución, se ha divulgado un día después de que el domingo se cumpliera el plazo marcado por los terroristas para el pago de un rescate de 30 millones de pesos (600.000 dólares o 565.000 euros).



El pasado 14 de febrero Abu Sayyaf reclamó al Gobierno de Alemania esta cantidad bajo la amenaza de que, de no ser satisfecha, decapitaría al rehén el domingo 26 a las 3 de la tarde (7.00 GMT).



Las Fuerzas Armadas de Filipinas "están todavía pendientes de confirmar oficialmente la autenticidad del vídeo y la identidad de la víctima", indicó a Efe en declaraciones por teléfono la capitán Jo-ann Petinglay, portavoz del Comando de Mindanao Occidental.



La portavoz destacó que, "se trate o no de Kantner, condenamos y aborrecemos las acciones inhumanas y contrarias al islam" de Abu Sayyaf.



Los terroristas han difundido el vídeo poco después de cumplirse veinticuatro horas de la fecha límite marcada, aunque autoridades filipinas ya habían informado del fatal destino del rehén a primera hora de hoy.



El alemán fue capturado en noviembre del año pasado cuando navegaba en su yate en aguas del estado malasio de Sabah, colindante con el sur de Filipinas.



Durante el ataque, los terroristas de Abu Sayyaf asesinaron a tiros a la esposa del alemán, cuyo cadáver fue hallado por las autoridades filipinas el 7 de noviembre en el yate en el que ambos viajaban y donde presuntamente fueron abordados.



El director de la Policía Nacional, Ronald "Bato" de la Rosa, anunció que el alemán había sido decapitado en la provincia sureña de Zamboanga