Reino Unido empezará salida de UE antes de fines de marzo DE 2017

Hasta ahora, May sólo había dicho que Londres no activaría el proceso previsto en el artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa --que fija un máximo de dos años para negociar la salida-- antes de que terminara 2016.



La primera ministra añadió que daría más detalles durante su discurso este domingo en la conferencia anual de su Partido Conservador que se llevará a cabo en Birmingham, en el centro de Inglaterra.



"Dije que no activaríamos el proceso antes de que termine el año, para prepararlo todo", dijo a la BBC.



"Activaremos el proceso antes de que termine el mes de marzo del próximo año", añadió May.



En una entrevista con el Sunday Times publicada este domingo, May adelantó que tenía la intención de pedir al Parlamento que derogara el acta de adhesión del Reino Unido a la UE de 1972.



May explicó al periódico que presentará esta nueva legislación para derogar el Acta de la Comunidad Europea de 1972 en ocasión del discurso de la reina ante el Parlamento, que será en abril o mayo de 2017.



"Esto marcará la primera etapa para hacer del Reino Unido un país soberano e independiente nuevamente", declaró May, subrayando que significará "el fin de la autoridad de la UE en el Reino Unido".