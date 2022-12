Resultados fueron una sorpresa: Beatriz Sánchez, excandidata presidencial de Chile

La periodista y conductora de radio y televisión Beatriz Sánchez obtuvo la quinta parte de las votaciones en la primera vuelta presidencial en Chile y en sus manos estará inclinar la balanza para la segunda vuelta con los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos.



El expresidente Piñera sacó poco más del 36% de los votos, su conglomerado, que es la derecha política de Chile, está presente en el mapa político de Chile desde los años 90. El candidato de centro-izquierda Alejandro Guillier obtuvo el segundo lugar con el 22%. Entre estos dos candidatos está repartido el conglomerado político chileno.



Sin embargo, el tercer lugar lo obtuvo una mujer, una periodista quien lanzó su candidatura desde abril de 2017.



“Yo represento a un grupo político nuevo, también de izquierda moderna y democrática, que existe desde enero. El resultado de la votación nos dice que estamos frente a un terremoto político”, dijo Beatriz Sánchez en diálogo con BLU Radio.



Pese a los resultados, la candidata chilena aún no tiene resulto a quien apoyará en la segunda vuelta.



“No lo tenemos resuelto. Nos dimos cuenta que la forma de hacer política que tienen los conglomerados actuales es ajena a las personas y se hace dentro de 4 paredes. Nosotros tenemos ideología distinta y participativa. La forma de ponernos de acuerdo no obedece a los cánones antiguos de decidir por los electores porque los votos no son míos, son de las personas, entonces independientemente de lo que yo diga las personas van a votar por quien quieran”, añadió Sánchez.



La candidata señala que su partido junto con los partidos ganadores van a ponerse de acuerdo para tomar una posición común frente a la segunda vuelta el próximo 23 de noviembre.