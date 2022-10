Rusia habría respaldado la creación de petro venezolano, según revista Time

El diario Time, aseguró que fuentes importantes afirmaron que el Petro fue en realidad “una colaboración, una empresa conjunta semioculta entre funcionarios y empresarios venezolanos y rusos, cuyo objetivo era erosionar el poder de las sanciones de Estados Unidos”.

Al parecer, el presidente Donald Trump, quien había decidido que Estados Unidos no podía negociar con el Petro, no habría tenido en cuenta que su decisión no mencionaba dicha colaboración de Rusia con el Gobierno venezolano.

Publicidad

“La orden ejecutiva de Trump no mencionó a los patrocinadores rusos del petro, cuya función no se había informado anteriormente. Citando sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Venezuela en agosto, la orden simplemente dejó en claro que cualquiera que compre o use la nueva criptomoneda violaría esas sanciones, como lo haría cualquier persona bajo la jurisdicción de los EE. UU. Que ayude a Venezuela a desarrollar el petro. "Cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden está prohibida", dice el documento”, señaló el diario.

Asimismo, una investigación hecha por Time menciona que sería por esa razón, que el Gobierno ruso ha mantenido en el anonimato dicha colaboración.

“Una investigación de TIME ha encontrado las huellas dactilares de Moscú sobre la creación del petro, un esquema que revela el alcance de los esfuerzos de Rusia para luchar contra las sanciones de los EE. UU.”

Al parecer, las autoridades rusas respondieron a Time que no tienen vínculo con la creación de la criptomoneda.

Publicidad