“Se metieron a desatar el terror”: Testimonio de los allanamientos en Caracas

Seis horas de pánico vivieron los miles de habitantes de Residencias Paraíso al oeste de Caracas, cuando más de 100 funcionarios de seguridad ingresaron con armas largas, a la fuerza y sin orden judicial a varios apartamentos de las 12 torres que conforman el conjunto residencial.



La zona ha sido escenario de fuertes protestas y enfrentamientos en las últimas semanas que ha dejado heridos, inclusive a funcionarios de la Guardia Nacional, razón por la cual se habrían hecho los allanamientos.



Alejandra Ramírez (nombre cambiado por seguridad) le dijo a BLU Radio que en la mañana del martes hubo enfrentamientos cuando la GNB comenzó a quitar algunas barricadas, “Se fueron y estuvo todo calmado, pero a las 3:30 llegaron de nuevo y comenzó un enfrentamiento súper fuerte, y luego de las 6 de la tarde llegaron camionetas blancas y negras con personas portando armas largas, algunos de uniforme negro, otros de civil y con chalecos antibalas, mientras que del otro lado funcionarios del CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y secuestro) con más de 100 funcionarios y desde la autopista comenzaron a disparar lacrimógenas y tiros”, contó la testigo.



Luego de los disparos, al frente del edificio se colocaron “la ballena” y “el rinoceronte”, los vehículos blindados que disparan agua y bombas lacrimógenas y con ellos tumbaron los dos portones que dan entrada a las residencias, sin ningún tipo de orden judicial.



“Entraron a la fuerza, acto seguido nos quitaron la luz en todas las torres y después todas las camionetas entraron a planta baja, un espacio que es peatonal porque hay negocios, es amplio, y de ahí se metieron en cada una de las etapas piso a piso a desatar el terror, se metieron en el sótano, por los menos a unos 50 carros les robaron reproductores, baterías, a otros les dispararon en los vidrios”.



Alejandra quien tuvo la suerte de no “recibir” a los efectivos en su casa, pero si contó, cómo le dijeron sus vecinos, que una vez dentro de los apartamentos los funcionarios de seguridad robaban hasta la comida, “y a quienes no abrían, le disparaban a las puertas, hasta a un perro le dispararon en un ojo porque comenzó a ladrar cuando se metieron, y todo sin luz para colocarlo más terrorífico aún, fue una experiencia horrible hasta las nueve y media de la noche”, explicó.



Además de allanar apartamentos, romper portones y desvalijar los vehículos, también los funcionarios “destruyeron ascensores, y destruyeron inclusive las casetas de correos y las carteleras de información”, dijo.



Alejandra Ramírez agregó que a cualquier persona que se le ocurra protestar en la zona de El Paraíso, “sencillamente los reprimen hasta que no puedan más o hacen este tipo de allanamientos desmedido porque no solo ha sido acá, ha sido en Terrazas Paraíso, Paraíso Plaza, Victoria Paraíso, residencias Loreto, en todos los edificios que ellos han podido meterse se han metido”, concluyó.





Versión oficialista



Luego de estos allanamientos, (que desde el gobierno llaman intervención) el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol justificó el procedimiento afirmando que dentro de las residencias Paraíso incautaron explosivos de fabricación casera y detuvieron a 23 “terroristas” involucrados en hechos violentos”.