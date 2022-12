Secretario de Estado niega estar detrás de artículo contra Trump en New York Times

El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo negó el jueves ser el autor del artículo anónimo, muy duro con el presidente Donald Trump, publicado en el New York, y que calificó de "triste".

Desde Nueva Delhi, Pompeo aseguró que si esta tribuna procede del entorno de Trump en la Casa Blanca, su autor "está frustrado, es desleal y un mal actor".

El texto "no es mío" precisó Pompeo, en momentos en que proliferan los rumores sobre su autor.

"Si uno no está en posición de realizar el proyecto del jefe, solo queda una opción: irse. Y en lugar de eso, esta pèrsona, según el New York Times, optó no solamente por quedarse sino también socavar lo que el presidente Trump y su administración tratan de hacer".

El autor del artículo describió una presidencia de "dos vías": en una, Trump dice una cosa y en la segunda, su equipo hace otra, por ejemplo en lo que llamó la "preferencia (del presidente) por autócratas y dictadores".

Y los funcionarios trabajan activamente para aislarse del estilo de liderazgo "impetuoso, confrontativo, insignificante e ineficaz" del presidente, afirma el autor, presentado como alto funcionario del entorno de Trump

