Secretario general de ONU pide anular decreto anti-inmigración de Trump

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, que retire su decreto sobre migración que impide el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.



"Esas medidas deberían ser retiradas lo antes posible", expresó Guterres a periodistas.



El diplomático portugués aseguró que este tipo de acciones "no son efectivas si el objetivo es realmente evitar la entrada de terroristas en Estados Unidos".



"Si una organización terrorista global va a intentar atacar cualquier país como EE.UU., probablemente no vendrá con gente con pasaportes de países que son hoy zonas de conflicto", dijo Guterres, quien recordó la sofisticación con la que operan estos grupos.



"Pueden venir con pasaportes de los países más desarrollados y creíbles del mundo o pueden usar gente que ya está dentro del país y que en ocasiones ha estado allí por décadas", añadió.



Guterres llamó a evitar "medidas que alimenten la ansiedad y la ira", pues "ayudan a desencadenar los mecanismos de reclutamiento que estas organizaciones están haciendo en todo el mundo".



"Por eso hemos estado abogando con fuerza por la capacidad para tener medidas muy firmes en relación con la gestión de fronteras, pero al mismo tiempo no basarlas en ninguna discriminación vinculada con nacionalidad, religión o etnia", explicó.



El jefe de la ONU, que había reaccionado inicialmente durante una visita a Etiopía a las medidas de Washington, se expresó hoy así un día después de que su portavoz emitiese un comunicado crítico con este tipo de acciones, aunque en él no se mencionaba explícitamente a EE.UU.



Guterres dijo hoy que consideraba "importante" dejar clara la "doctrina" de la ONU tanto en relación con el veto a ciertos países como sobre las medidas sobre refugiados.



El secretario general, que en el pasado fue responsable de Naciones Unidas para los Refugiados, recordó que el reasentamiento es la "única solución" para muchas de estas personas, entre las que hoy destacan los sirios.



Guterres recordó que EE.UU. ha sido uno de los países a la vanguardia en estos esfuerzos para proteger a refugiados y confió en que "restablezca" esa política y "no excluya a los sirios".

