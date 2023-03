Seis mujeres remaron durante 80 días para demostrar que el deporte es un motor de superación contra el cáncer

"

Sobre una tabla de paddle surf, seis mujeres, cinco francesas y una española, que partieron desde Perú, recorrieron 8.000 kilómetros del océano Pacífico, en una expedición contra el cáncer

(L-R) St�phanie Geyer, Emmanuelle Bescheron, Marie Goyeneche, Alexandra Lux, Margot Calvet and Itziar Abascal pose for a picture before departing from Club Regatas Lima in Lima on January 4, 2023. - Six women -five French and one Spanish- take turns rowing with their arms on a paddleboard in the Pacific Ocean to join the 8,000 km that separate Peru from Moorea, in French Polynesia. This solidarity adventure, named "Cap Optimist", aims to stir consciences to demonstrate that sport can be the driving force for overcoming and emotional recovery for cancer patients. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)