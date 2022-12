Sería un riesgo enorme saltar a la oscuridad con el Brexit: Stephen Kinnock

Stephen Kinnock, miembro parlamento Británico y quien ha manifestado su respaldo a que el Reino Unido continúe siendo parte de la Unión Europea, indicó que el referendo que se desarrollará este jueves tendrá una votación bastante apretada.

“Me parece que va a haber una muy cerca la votación pero al final creo que el Remain va a ganar, hay mucha gente que aún no se ha decidido y creo que es más probable por el Remain pues no tenemos idea de cómo van a funcionar las relaciones con otros países europeos si dejamos la Unión Europea”, dijo Kinnock.

“Sería un riesgo enorme saltar a la oscuridad con el Brexit, en el Reino Unido no hay tanta claridad, si Inglaterra vota para salir, el Reino Unido saldrá porque la población de Inglaterra es mucho mayor que la del país de Gales y de Escocia. Luego habrá una gran campaña para otro referéndum para Escocia y en ese momento saldría del Reino Unido, sería el final del Reino Unido”, agregó el diplomático.

Sobre lo que viene si llega a triunfar el Brexit, Kinnock aseguró que cree que esta inciativa no va a triunfar pues son más las incertidumbres que las certezas en caso de que el Reino Unido deba abandonar el bloque europeo.

“La verdad es que es una cuestión abierta, no sabemos si vamos a seguir en el mercado interno o si vamos a salir y pagar impuestos en todos los países a los que tenemos que exportar a Europa, en el plano económico no tenemos ninguna certeza”, dijo Kinnock a Blu Radio.