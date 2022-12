Sería una "locura" abandonar acuerdo con Irán: CIA a Donald Trump

El director de la CIA, John Brennan, advirtió al presidente electo de EEUU, Donald Trump, de que sería "desastroso" y una "locura" abandonar el acuerdo nuclear con Irán, como amenazó con hacer durante la campaña electoral.



En una entrevista con la BBC divulgada hoy, Brennan también señaló que Trump debe ser cauteloso con Rusia por considerar que Moscú está detrás de gran parte del sufrimiento en Siria.



Durante la campaña para las elecciones estadounidenses del pasado 8 de noviembre, el político republicano amenazó con suprimir el pacto nuclear al que llegaron las grandes potencias con Irán y sugirió que tendría una relación mucho más estrecha con el Gobierno ruso.



"Creo que sería desastroso. Lo primero, que una administración termine un acuerdo que hizo la anterior administración no tendría precedentes", dijo Brennan a la emisora británica antes de abandonar su puesto el próximo enero.



En su opinión, una medida así, que calificó de "locura", ayudaría a fortalecer a los políticos de línea dura en Irán.



En sus declaraciones, el director de la agencia de espionaje de EEUU, resaltó que hay muchas áreas en las que el nuevo Gobierno tiene que actuar con "prudencia y disciplina", como el lenguaje utilizado en materia terrorista y las relaciones con Rusia.



El director saliente de la CIA opinó que el régimen sirio de Bachar al Asad y Rusia han sido responsables de la matanza de civiles en el conflicto sirio, que calificó de "indignante".



En su opinión, EEUU debería continuar con el respaldo que ha dado la Administración de Barack Obama a los rebeldes moderados que luchan contra el régimen de Al Asad.



Agregó que Rusia es la clave para el futuro de Siria, si bien se mostró escéptico sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo que ayude a poner fin a la sangrienta guerra civil.



"No tengo confianza en que los rusos vayan a ceder hasta que puedan ser capaces de conseguir el mayor éxito táctico posible en el campo de batalla", dijo.



Además, Brennan advirtió de la continua amenaza terrorista puesto que hay grupos dentro del Estado Islámico (EI) "muy activos" que planean atentados y quieren demostrar su capacidad para actuar en Occidente.



Añadió que hay que ser cuidadosos en el uso del lenguaje porque puede ser aprovechado por organizaciones terroristas para mostrar que EEUU está en contra del islam, algo que -dijo- no es así.



Trump ha indicado que quiere postular al congresista Mike Pompeo para el puesto de nuevo director de la CIA.