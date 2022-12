Si matan el revocatorio, se acaba la democracia venezolana: Henrique Capriles

Jesus Torrealba, secretario ejecutivo de la mesa de la unidad, insistió que el referéndum no está en manos del Gobierno sino en está en manos del pueblo.



"Llegaron a la conclusión en el Gobierno que lo que les va a pasar 26,27 y 28 de octubre es una marejada de gente. Esto va a tener un impacto político de tal naturaleza que están instalando estas trampas para no llegar ni siquiera a la recolección del 20%", dijo.



Torrealba agregó que lo que está en juego es el derecho al voto: "ahora lo que quieren es que lo haya elecciones en el país".



Jesus Torrealba indicó que de concretarse la medidas judiciales contra el referéndum revocatorio se convocaran protestas más grandes que la desarrollada el 1 de septiembre, "a otras avenidas más importantes donde se ubican las sedes del poder".



De otro lado, el dirigente opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que “matar el revocatorio no es un problema de la oposición sino de todos los venezolanos”.



“Si matan el revocatorio, se acabó la democracia, se acaba la maltrecha democracia que nosotros tenemos”, dijo Capriles.



