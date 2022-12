Siga en vivo la sesión extraordinaria de la OEA por crisis en Venezuela

Publicidad

La misión de Argentina en la Organización de Estados Americanos (OEA) somete este miércoles a votación del Consejo Permanente un proyecto de declaración que propone actuar en la crisis de Venezuela de manera alternativa a la Carta Democrática que hoy activó el secretario general, Luis Almagro.

Argentina, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, fue quien convocó una sesión extraordinaria para que los 34 embajadores consideren un proyecto de declaración que en la práctica es una vía alternativa y más conciliadora que la iniciada por Almagro.

"El Consejo Permanente declara su fraternal ofrecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela a fin de identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve, mediante un dialogo abierto e incluyente con todos los actores políticos y sociales, a la búsqueda de soluciones frente a la difícil situación que atraviesa dicho país", reza la breve declaración, publicada el martes en la web de la OEA.

Según informaron fuentes diplomáticas a Efe, Argentina y un grupo notable de países en la OEA están buscando una manera de actuar en el caso venezolano que sea más conciliadora que la activación de la Carta Democrática, proceso por el que ha apostado Almagro de manera personal pese a las reticencias de la mayoría de Estados miembros.

No obstante, Venezuela ya ha dejado claro en numerosas ocasiones que rechaza toda mediación de la OEA y, según explicaron fuentes diplomáticas a Efe, todo apunta a que también rechazará la propuesta de Argentina mañana.

La Carta Democrática es un recurso muy sensible no solo porque su última consecuencia es la suspensión de la OEA sino también porque hasta ahora siempre se ha aplicado por solicitud o al menos con autorización del Estado afectado, salvo en el golpe de Estado de Honduras de 2009 por no haber Gobierno legítimo en el poder.