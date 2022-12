“Son actos terroristas”: candidata al Senado estatal de NY sobre paquetes bomba

La colombiana Jessica Ramos que está nominada para el Senado estatal de Nueva York, criticó en Mañanas BLU que Donald Trump no calificara como actos terroristas los paquetes bomba hallados en las últimas horas en Estados Unidos y que estarían dirigidos contra varias personalidades del partido Demócrata o que han expresado su rechazo a la labor del actual mandatario norteamericano.



“Son actos terroristas y eso más que nada lo sabe la Policía de la ciudad de Nueva York que es la mejor en todo el mundo. Para mí lo que esté diciendo el presidente [Trump], o no, para mi no tiene mucho peso porque el señor no sabe lo que hace y mucho menos sabe lo que dice”, sostuvo Ramos.

“El sistema político del colegio electoral salió eligiendo un presidente muy poco calificado para el cargo y yo le estoy prestando mucha más atención a lo que están haciendo mi gobernador, mi alcalde, las personas que saben exactamente cómo funciona el sistema”, agregó.



Ramos aseguró que los ataques se enmarcan en un clima de intolerancia que se vive en Estados Unidos bajo la presidencia de Trump.



“La retórica de odio que está apoyando el partido Republicano en este momento es algo que no contribuye a nuestra democracia”, dijo la candidata demócrata.



