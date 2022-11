Soy víctima de un falso positivo de Maduro: diputado opositor Roberto Enríquez

El dirigente opositor y presidente del partido Social Cristiano (COPEI) Roberto Enríquez, quien desde hace varias semanas se encuentra en la embajada chilena en Caracas, analizó en Blu Radio la actual situación política y social de su país.



El líder del COPEI, señalado por Diosdado Cabello de estar involucrado en acciones para generar violencia en Venezuela, dijo que es víctima de un “falso positivo” por parte del oficialismo.



“En lo que llaman falsos positivos, inventan una conspiración en donde no aparezco por ningún lado y me metieron a como diera lugar”, agrego.



Enríquez se mostró agradecido con el Gobierno chileno por la acogida y dijo que espera que se formalice, en los próximos días, el asilo.



“Estoy bajo protección del Gobierno chileno y estoy muy agradecido con ellos y su formalidad”, manifestó.



A Roberto Enríquez, se le notificó sobre una orden de captura en su contra a lo que él reaccionó pidiendo ayuda al expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien le asesoró sobre quién podría brindarle ayuda internacional.



“Haberle quitado la batería a mi celular, me dio tiempo para que los operativos en mi contra cesaran y pudiese llegar a salvo a la embajada”, dijo en su entrevista con Mañanas Blu.



Enríquez, a quien se le acusa de traición a la patria y conspiración, agregó que Blu Radio es el primer medio con el que puede hablar desde que se encuentra bajo protección en la sede diplomática.



Por otra parte, manifestó que se ha sentido perseguido durante más de dos años por el Gobierno venezolano y afirmó que en Venezuela no hay un estado social del derecho.