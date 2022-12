Taylor Swift, esperada en el juicio contra DJ que le tocó las nalgas

La estrella del pop Taylor Swift, que demandó a un DJ por tocarle las nalgas durante una sesión fotográfica, es esperada esta semana en la ciudad estadounidense de Denver, donde este lunes comienza el juicio en el que podría ser llamada a testificar.



La selección de los ocho miembros del jurado tenía previsto comenzar hacia las 14H00 locales (20H00 GMT), en el marco de un proceso que podría durar dos semanas.



Las declaraciones preliminares empezarán el martes.



El entorno de la cantante acusó al DJ David Mueller de haberle tocado las nalgas por debajo de su falda durante una breve sesión de fotos el 2 de junio de 2013, antes de un concierto.



fue despedido dos días más tarde de la radio en la que trabajaba en Denver.



Mueller demandó a la cantante en septiembre de 2015, al considerar que debió haber llamado a la policía y no a sus empleadores. Además la hizo responsable de haber perdido su puesto de trabajo y de los ingresos correspondientes.



El DJ dijo que estaba al tanto del incidente, pero afirmó que quien cometió la agresión fue uno de sus amigos, que lo había invitado a conocer a la cantante, entonces de 23 años de edad.



La artista contraatacó y demandó a Mueller en octubre de 2015 por agresión sexual.



Según su denuncia, fue "forzada a comenzar un concierto de una hora ante 13.000 seguidores cuando todavía estaba consternada tras haber sido tocada de manera tan inapropiada".



Uno de los elementos clave del juicio es el análisis que haga el jurado de una foto publicada por el sitio especializado en celebridades TMZ.



En ella se ve a la cantante posando entre Mueller y su novia, y la mano del DJ al nivel del trasero de Swift, aunque no es posible determinar si lo está tocando.



Autora de éxitos como "Shake it off" o "Bad Blood", la artista sólo pide un dólar simbólico por daños y perjuicios y sostiene que un fallo en su favor serviría de ejemplo a otras mujeres enfrentadas a situaciones como esta.



Swift, ganadora de 10 Grammys, asegura igualmente que ha participado en miles de eventos similares en los que debió posar junto a personalidades y que sólo ha sido agredida sexualmente en éste "por Mueller".



