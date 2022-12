Theresa May toma este miércoles las riendas del gobierno encargado del Brexit

Theresa May se convertirá este miércoles en la segunda mujer de la historia en dirigir el gobierno británico y, desde el inicio, deberá acometer la colosal tarea de poner en marcha un Brexit que se ha cobrado la cabeza de David Cameron y ha dejado un país profundamente dividido.



May, ministra de Interior del gobierno conservador saliente, toma posesión del cargo tres semanas después del voto de los británicos para salir de la UE.



David Cameron, de 49 años, presentará su dimisión a la reina Isabel II después de su última sesión de preguntas al primer ministro ante el parlamento de Westminster a última hora de la mañana.



May se reunirá entonces con la soberana para que esta le confíe la tarea de formar gobierno, un ejecutivo que la prensa británica prevé mucho más femenino que el anterior. May se convertirá así en la segunda mujer en tomar las riendas de un gobierno británico tras Margaret Thatcher (1979-1990), con quien es comparada frecuentemente.



Reputada por su temperamento combativo y su carácter trabajador, Theresa May, hereda un Reino Unido zombi, en el que reina la incertidumbre sobre su futuro.



"Entra en funciones en un momento que habría dado problemas al mismo Churchill", aseguraba el diario The Guardian para subrayar la magnitud de la tarea que la espera.