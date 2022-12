Tiroteo en Jordania deja 9 personas muertas

Al menosnueve personas, entre ellas una turista de nacionalidad canadiense, murieron este domingo en un tiroteo entre un grupo de desconocidos y la policía en el centro de la ciudad de Al Karak (sur de Jordania), informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.



En la nota, el departamento precisó que las víctimas fueron cuatro policías, dos civiles, cuya nacionalidad no fue aclarada, y una turista canadiense, aunque no detalló el número de heridos ni de hospitalizados. Está por establecerse la identidad de las otras dos víctimas.



Asimismo, apuntó que la operación continúa contra los desconocidos que llevaron a cabo el ataque y que, según la nota, pueden ser cinco o seis y estarían atrincherados en la ciudadela de Karak, a unos 120 kilómetros al sur de la capital de Jordania, Ammán.



La ciudadela de Karak es un castillo construido por los Templarios en la Edad Media y es un conocido punto turístico de Jordania.



Fuentes de seguridad dijeron a Efe que los hombres estaban rodeados y que el intercambio de tiros ocurrió cuando los policías, intentaron arrestarlos.



El primer ministro jordano, Hani al Mulqui, confirmó en la Cámara Baja del Parlamento el fallecimiento de algunos "miembros de las fuerzas de seguridad".



El pasado junio, Jordania fue blanco de un atentado con coche bomba cerca de la frontera con Siria en el que fueron asesinados seis soldados.



Hasta ahora, Jordania se ha mantenido relativamente estable y no ha sufrido acciones terroristas en comparación con sus países vecinos, aunque está en el punto de mira del grupo yihadista Estado Islámico (EI) por su participación en la coalición militar dirigida por Estados Unidos.