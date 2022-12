¡Toda una proeza! Hombre cruzó la Antártida a pie, solo y sin ayuda por primera vez

Casi 1.600 kilómetros en 54 días, solo y sin asistencia:"Logré mi objetivo: convertirme en la primera persona en la historia en cruzar el continente antártico de costa a costa, solo, sin ayuda",Para sumar épica a esta proeza,"Mientras hervía agua para prepararme el desayuno, una pregunta aparentemente imposible surgió en mi mente", escribió O'Brady en Instagram."Para cuando me estaba atando las botas, e

l plan imposible se había convertido en un objetivo consolidado", dijo.

Su posición, definida por un GPS,O'Brady salió junto al británico Louis Rudd,, para ver quién lograba ser el primero en completar la hazaña de cruzar a pie solo y sin asistencia el continente helado. Caminaron por separado.Tras pasar por el Polo Sur el 12 de diciembre,dijo el estadounidense.Con un cuarto de la superficie de su cuerpo gravemente quemado por un accidente en Tailandia en 2008,El diario The New York Times describió el esfuerzo de O'Brady como uno de losentre el noruego Roald Amundsen y el inglés Robert Falcon Scott en 1911.O'Brady, nacido en Portland, Oregón (noroeste de Estados Unidos),según su sitio web.En 1996-97,En 2016 un oficial del ejército inglés, el teniente coronel Henry Worsley,Este no es el primer récord de O'Brady. En 2016, escaló a las cumbres más altas de los siete continentes