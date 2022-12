Tomamos el simulacro deportivamente y horas después se movió la tierra: Juliana Galvis

Juliana Galvis, actriz colombiana, habló en Mañanas BLU sobre los momentos de pánico que vivió durante el terremoto en México, en donde se encontraba grabando una escena.



Juliana reveló que segundos antes del terremoto estaba en el barrio Coyoacán, “un sitio muy antiguo en Ciudad de México”, y en el momento en el que inició el movimiento telúrico perdió “la noción de lo que estaba pasando” y salió corriendo del sitio en el que se encontraba.



“Yo creo que Dios empujó las rocas porque se empezó a derrumbar la casa y, en realidad, para todo lo que pasó, salí bien librada con unos simples raspones en brazos, pierna y cara”, dijo.



Calificó el momento como “angustiante”, no solamente por su intento de resguardarse, sino por su hija y madre, quienes estaban en Ciudad de México en el apartamento de la actriz. “Fueron casi cuatro horas intentando llegar a la casa, caminando, pidiendo ayuda a carros, sin comunicación, pero al final, todo bien”.



La actriz explicó que dos horas antes del terremoto hubo un simulacro de sismo el cual todos “se tomaron deportivamente y luego la tierra se movió”.



Dijo que, en el momento del terremoto, cuando empezó a sonar la alarma sísmica, “no se sabía si era un sueño o no por lo que horas antes ya se había escuchado por cuenta del simulacro”.



Sobre el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram dijo que no se imaginó el poder que tienen las redes sociales pues ayudó a “calmar a las personas que estaban escribiendo angustiadas y así descongestionar un poco el celular”.



