Trece muertos al incendiarse un bar en la ciudad francesa de Rouen

Al menos 13 personas murieron y otras seis resultaron heridas graves tras un incendio que devastó un bar donde se celebrara un cumpleaños esta madrugada en la ciudad francesa de Rouen, informaron medios locales.



Lawrence Labadie, fiscal adjunto en Rouen, hizo hincapié en que se trató de un incendio accidental.





Según la web del diario "París-Normandie", el fuego se declaró en el sótano del bar Reunión Cuba Libre la noche del viernes al sábado y los bomberos tardaron unos treinta minutos en controlar el incendio.



Las fuerzas de socorro recuperaron 13 cadáveres del interior del bar y rescataron a seis personas en estado grave.



Según la información divulgada por "París-Normandie", el bar cerró el viernes para celebrar una fiesta de cumpleaños, y el incendio se declaró cuando los invitados encendieron las velas de la tarta de cumpleaños.



Se investigará por qué el techo del sótano ardió rápidamente. Ese techo, aislado por un material a prueba de sonido, es lo que habría provocado un gas tóxico.



Las víctimas tenían entre 18 y 25 años y sus identidades aún no han sido establecidas.



Los cuerpos serán evacuados al Hospital de la Universidad de Rouen, donde un grupo psicológico estará abierto para las familias.



Según el diario, once testigos han sido llevados a la oficina de la Policía para ser interrogados.



Hasta el momento, se considera que el origen del incendio ha sido accidental.



El alcalde de Rouen, Yvon Robert, dijo calificó el siniestro como "la mayor catástrofe" que afecta a la ciudad e incluso al departamento de Seine-Maritime.



Los medios recuerdan la catástrofe de la cueva Montérolier en el Bray cuando el 21 de junio, tres días después de la segunda vuelta de las elecciones municipales, tres niños y seis adultos -incluyendo cuatro bomberos- murieron.



Según el rotativo, no hubo ninguna explosión antes de que el fuego se declarara