Tribunal de Venezuela autoriza juicio contra fiscal general Luisa Ortega

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela habría admitido, extraoficialmente, la solicitud de antejuicio hecha por el diputado oficialista Pedro Carreño.



Ahora la Sala Constitucional del TSJ tendrá que discutir el fondo de esta solicitud y aprobarla o desaprobarla.



Si es aprobada, constitucionalmente tendría que pasar por la Asamblea Nacional para que esta, con dos terceras partes, pueda aprobar que se inicie un juicio contra la fiscal Luisa Ortega.



Sin embargo, hay que recordar que la Sala Constitucional mantiene a la Asamblea Nacional en desacato.

Publicidad



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-90 pacientes, afiliados a Cafesalud, en estado crítico y podrían morir si no reciben pronto la atención adecuada de la EPS. La secretaria de salud de Cali hizo un llamado de urgencia a la Superintendencia de Salud para que resuelva el caso.



-La Superintendencia de Salud le pidió a la Corte Constitucional que revise en sala plena la suspensión de la EPS indigena Manexka levantada hoy por la justicia colombiana.



-Ya hubo acuerdo para candidatura a la Presidencia del Senado, el candidato y próximo presidente del Congreso es Efraín Cepeda. Además, el Congreso cuestionó duramente la posición del gobierno que anunció falta de presupuesto para aprobar cinco leyes de iniciativa parlamentaria, aprobadas en esta legislatura.



-Una nueva fecha fue fijada para la audiencia en la que se determinará si el ex paramilitar, Orlando Villa Zapata, queda en libertad bajo la ley de Justicia y Paz.



-Aunque el servicio militar permanece obligatorio, el Congreso aprobó una ley que le hace varias modificaciones, entre ellas, una amnistía para 1 millón de colombianos que no han resuelto su situación militar.



-Desde el Concejo de Bogotá reiteraron que la revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa, genera inestabilidad en la ciudad.



-Este lunes entra en funcionamiento el nuevo sistema de bombeo del deprimido de la 94.