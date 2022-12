Trump elige a exjefe del Comando Sur como secretario de Seguridad Nacional

El exjefe del Comando Sur de EE.UU., el general retirado John Kelly, un experto en relaciones de seguridad con Latinoamérica, será el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Donald Trump, revelaron hoy fuentes próximas al presidente electo.

Kelly aceptó la oferta, según fuentes consultadas por varios medios estadounidenses como The New York Times, CBS y The Washington Post, y se convertirá en el tercer general que integra el gabinete de Gobierno de Trump.

Kelly fue hasta enero pasado el jefe militar del Comando Sur, encargado de las operaciones militares en América del Sur y Central, donde se granjeó amistades en su trabajo de fortalecer alianzas en la lucha contra el narcotráfico y en respuesta a la inmigración indocumentada y los desastres naturales.

Si es confirmado por el Senado, el general retirado se convertiría en el responsable de un departamento encargado de hacer cumplir las leyes migratorias y controlar las fronteras, un tema que ha sido central durante la campaña de Trump, que ha prometido la construcción de un muro con la frontera mexicana y deportar a millones de indocumentados que residen en el país.

Antes de tomar las riendas del Comando Sur en noviembre de 2012, Kelly, con casi medio siglo en la Infantería de Marina, fue el comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak durante 2008 y hasta comienzos de 2009.

Tras aquel despliegue, fue uno de los asesores más cercanos de los secretarios de Defensa Robert Gates y Leon Panetta.

Kelly nunca pidió públicamente el voto por Trump durante la campaña y es considerado un moderado, ya que fue la confianza y fue ascendido por la Administración del presidente Barack Obama.

Junto con Michael Flynn, elegido consejero de Seguridad Nacional, y James Mattis, nominado para dirigir el Pentágono, Kelly es el tercer general del equipo de gobierno de Trump, que nunca hizo el servicio militar o ocupó cargo electo alguno.