Trump ofende a los padres de un soldado musulmán muerto

Trump ha causado revuelo al responder con poco tacto y mucha soberbia a las críticas de Khizr Khan, un abogado y emigrante pakistaní cuyo hijo, Humayun, servía como capitán del Ejército de Estados Unidos antes de fallecer a los 27 años en Irak.

La controversia estalló después de que Khan pronunciara un emotivo discurso ante la Convención Nacional Demócrata celebrada esta semana en Filadelfia (Pensilvania), en la que Hillary Clinton fue oficialmente nominada candidata para la Presidencia.

Acompañado de su esposa, Ghazala, el abogado reprochó el pasado jueves a Trump su polémica propuesta para prohibir temporalmente la entrada en el país de musulmanes con el fin de combatir el terrorismo yihadista.

"Usted no ha sacrificado nada ni a nadie", afirmó Khan, al destacar el patriotismo de su hijo y el alto precio que pagó por servir a su país.

En una entrevista con la cadena ABC News emitida hoy pero de la que se publicaron extractos este sábado, el multimillonario neoyorquino respondió que ha hecho "muchos sacrificios".

"Yo creo que he hecho muchos sacrificios. Yo trabajo muy, muy duro. He creado miles y miles de empleos, decenas de miles de empleos, construido grandes estructuras. "Yo he tenido un éxito tremendo. Creo que hecho mucho", arguyó Trump.

El magnate inmobiliario, que se preguntó si los "guionistas de Hillary" habían escrito la alocución del padre, llegó incluso a sugerir que su esposa no habló porque "no se le permitió decir nada", en una aparente referencia a la posibilidad de que, por su condición de musulmana, su marido no le dejara abrir la boca.

"Su esposa, si mira a su esposa, ella estaba allí de pie. Ella no tenía nada que decir (...). Quizás no se le permitió decir nada (...). Ella estaba muy callada y parecía que no tenía nada que decir", señaló el empresario.

La esposa de Khan justificó su silencio el viernes, en una entrevista con la cadena MSNBC, porque se siente aún muy dolida por la muerte de su hijo y no puede evitar emocionarse cuando ve su foto.

Los comentarios de Trump, inauditos en un candidato presidencial por la reverencia que se profesa en EE.UU. a los padres de soldados caídos en conflictos, provocaron un alud de condenas a última hora del sábado, muchas procedentes de su propio partido.

"Solo hay un forma de hablar sobre los padres de estrella dorada (padres que pierden a hijos en una guerra): con honor y respeto. El capitán Khan es un héroe. Juntos, deberíamos rezar por su familia", dijo en su cuenta de Twitter el gobernador de Ohio y exrival de Trump en las elecciones primarias republicanas, John Kasich.

"Su hijo está muerto. Esto es inhumano", señaló en la misma red social Tim Miller, exdirector de comunicaciones de la campaña presidencial de Jeb Bush, quien también compitió con el magnate por la nominación republicana a la Casa Blanca.

Desde el Partido Demócrata, el jefe de la campaña presidencial de Hillary Clinton, John Podesta, cargó igualmente contra el multimillonario en Twitter: "Donald Trump -escribió- ataca a una madre de estrella dorada. ¿No hay nada sagrado?".

Tras las reprobaciones, Trump trató hoy de defenderse al manifestar en Twitter que "el capitán Khan, muerto hace 12 años, fue un héroe, pero esto es sobre el terrorismo radical islámico y la debilidad nuestros líderes para erradicarlo".

"Fui atacado con saña por el señor Khan en la Convención Demócrata. ¿No se me permite responder? ¡Hillary votó a favor de la guerra de Irak, no yo!", agregó el magnate.

Desde Ohio, donde dio un mitin, Clinton, quien como senadora votó en 2002 a favor de la invasión de Irak, replicó hoy a su adversario en la carrera por la Casa Blanca.

"El señor Khan pagó el último sacrificio en su familia, ¿no? ¿Y qué ha escuchado de Donald Trump? Nada más que insultos, comentarios degradantes sobre los musulmanes, una malinterpretación completa de lo que constituyó la gran libertad religiosa de nuestro país. Eso está consagrado en nuestra Constitución", aseveró Hillary Clinton.

En declaraciones publicadas hoy por al periódico "The Washington Post", Khan expresó su indignación por los comentarios de Trump, a quien considera "no apto" para dirigir el país, y denunció que el ataque contra su esposa es "típico de una persona sin alma".

Su esposa, Ghazala, publicó hoy un artículo en el mismo diario en el que confiesa que reza y llora a diario por la pérdida de su hijo.

"Donald Trump -concluyó la madre- dice que ha hecho muchos sacrificios. Él no sabe lo que significa la palabra sacrificio".

El magnate, que ha roto moldes en la campaña con insultos que, hasta la fecha, no le han castigado en las encuestas, ya levantó una polvareda el año pasado al afirmar que el senador John McCain, considerado un héroe de guerra en EE.UU., es un "perdedor".

McCain, candidato presidencial republicano en 2008, pasó más de cinco años como prisionero de guerra de Vietnam del Norte, en un conflicto del que Trump quedó eximido como consecuencia de varias prórrogas por estudios y un examen médico insatisfactorio.

Esta fue la respuesta de los padres del soldado fallecido: