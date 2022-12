UE confirma que el avión estrellado en Malta no llevaba funcionarios europeos

"No hay funcionarios de la UE implicados en el accidente de avión en Malta. El vuelo no participaba en ninguna actividad de la UE", escribió la Alta Representante para la Política Exterior en su cuenta de la red social Twitter.



En un comunicado posterior, el Servicio Europeo de Acción Exterior añadió que Mogherini está en contacto con las autoridades maltesas y que siguen de cerca el desarrollo de los hechos, al tiempo que expresaron sus condolencias a las familias y amigos de los fallecidos.



Al menos 5 personas fallecieron al estrellarse la avioneta en la que viajaban en una carretera entre Safi y Kirkop, cercana al aeropuerto de Luqa, en Malta, informaron medios malteses.



El aeroplano, un Metroliner, pertenecía a una sociedad de Luxemburgo.



En un primer momento los medios locales informaron de que era utilizado por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) y se dirigía a Misurata, en Libia, sin embargo la agencia lo desmintió.



En un mensaje en Twitter, Frontex explicó que la avioneta que se estrelló en Malta no estaba siendo utilizada por ellos.



La agencia confirmó después en nota de prensa que el avión "no estaba desplegado en operaciones coordinadas por Frontex" y que su personal no estaba a bordo.

Los medios malteses explicaron que la avioneta se estrelló alrededor de 05.30 GMT, poco después de haber despegado de la pista y que algunos testigos hablan de que se apreció un denso humo negro en ese momento.



En un comunicado de la sociedad que gestiona el aeropuerto (MIA), se informó de que los servicios de rescate y de incendios y del departamento de protección Civil, así como un equipo médico del hospital de Mater Dei fueron enviados inmediatamente al lugar de los hechos.



La nota decía que el aeródromo estaba "cerrado hasta nuevo aviso".



Por el momento no se ha informado de la nacionalidad de las víctimas.