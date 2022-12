Un hombre drogado quiso tener sexo con un cocodrilo y todo terminó muy mal

La historia fue publicada por el diario Cairns Times de Australia que narra cómo un hombre drogado intenta tener relaciones sexuales con un cocodrilo y termina atacado por el reptil.



El medio australiano cita algunos testigos que estaban cerca del lugar que manifestaron que el hombre estaba fuera de control y que, pese a la advertencia de no acercarse al cocodrilo, él lo hizo porque estaba en un grado de excitación muy alto.



“Le pedimos que se calmara porque estábamos un poco preocupados, para ser honestos. Sin embargo, nunca esperábamos algo como esto”, dijo un amigo del joven.



El testigo amigo relató que estaba a unos metros de la playa y se empezó a desvestir, por lo que pensaron que se quería bañar y ya, pero de repente vieron un cocodrilo y, junto con otras personas, le dijeron que no lo molestara, pero rechazó la advertencia.



El joven drogado se montó encima del reptil y quiso tener sexo con él pero este lo atacó.



“Lo apresó con sus mandíbulas del torso. Hubo un momento de confusión en el agua y después todo se calmó”, contó otro de los testigos.



Después de esto el joven desapareció y si bien ya se alertaron a las autoridades aún no hay registro de él.



La historia ha generado todo tipo de reacciones, pues muchos ponen en duda su veracidad pese a que Cairns Times es un medio reputado en el país oceánico.