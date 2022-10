Vehículo se abalanza sobre multitud en Nueva Orleans y deja 12 personas heridas

El departamento de Policía no ofreció una cifra sobre los heridos, aunque informó sobre el accidente en su cuenta de la red social Twitter.



"El Departamento de Policía de Nueva Orleans investiga un choque en el que un vehículo colisionó con una multitud entre (las calles) de Orleans y Carrollton", dijo la Policía.



Medios locales, como el diario local "The New Orleans Advocate", aseguran que hay una docena de personas heridas en condición grave.



Fotos de este medio de comunicación muestran coches de policía, ambulancias y varias camillas, donde están tumbados lo que parecen ser heridos del accidente.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Cinco heridos deja un accidente de tránsito que se registró hace pocos minutos en la vía entre Ocaña y La Playa en Norte de Santander.



-El Ejército Nacional alertó a las autoridades sobre un posible “plan pistola” del del ELN contra funcionarios de las Fiscalia en Nariño.



-Hay alerta en los departamentos del centro del país por las recientes lluvias que han generado complicaciones en el río Magdalena, la falta de oxígeno en la fuente hídrica ha aumentado la mortandad de peces y de otros animales que dependen del río.



-Dos personas fueron capturadas como presuntos responsables de pintar grafitis alusivos al Clan del Golfo en las fachadas de las viviendas en Valparaíso Antioquia.

-Ordenaron el cierre indefinido en el sector del Puente la Ulloa- Guadual- Rivera, debido a fallas estructurales reportadas por el Invías.

-Por instalaciones de un tubo madre en una estación del sistema masivo del norte de la ciudad, siete barrios de Cali se encuentran sin agua.



-El comando de la policía de Barranquilla destacó el comportamiento de la comunidad durante los desfiles del carnaval en diferentes puntos de la ciudad.



-El presidente de EEUU, Donald Trump, felicitó hoy al nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), el hispano Tom Pérez, y consideró que traerá beneficios al Partido Republicano, en alusión a la afinidad de Pérez con el ala tradicional de los demócratas.



-Al menos cuatro personas murieron debido a las fuertes lluvias que desbordaron ríos y provocaron deslizamientos de tierra este sábado en al menos tres regiones del centro de Chile, informó la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi)



-Un sismo de 3,7 grados de magnitud en la escala de Richter se sintió hoy en el sur de los Andes peruanos, sin que hasta ahora se reporten daños personales ni materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).