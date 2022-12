Venezuela limita efectivo para salir y entrar al país

El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó hoy los límites de dinero, en moneda nacional, con el que una persona puede cruzar la frontera, una medida dictada en medio de los supuestos ataques al bolívar venezolano que han llevado al Gobierno a asegurar que enfrenta una nueva emergencia económica.



Las personas naturales que ingresen o salgan del territorio nacional podrán portar consigo hasta 306 unidades tributarias, que equivalen a 54.162 bolívares, unos 82 dólares a la tasa de cambio oficial más alta, si la salida o la entrada al país fue hecha a través de un aeropuerto internacional o un puerto marítimo, informó el BCV en una resolución oficial.



Mientras que si es a través de los pasos fronterizos podrán llevar consigo hasta 200 unidades tributarias, es decir unos 35.400 bolívares, equivalentes a 54 dólares.



"Por encima de los límites máximos antes indicados, queda expresamente prohibido el ingreso o salida de especies monetarias representativas del bolívar del territorio", indica la norma.



El BCV también precisa que el oro amonedado, en aleación, o de cualquier forma distinta a joyas, así como las monedas extranjeras, que no hayan sido declaradas oportunamente, serán retenidas por las autoridades y puestas a la orden de la institución financiera.



Asimismo establece que para los no residentes en Venezuela el pago del combustible en las estaciones de servicio ubicadas en las zonas fronterizas debe realizarse únicamente en moneda extranjera, mientras que para los comercios los no nacionales deberán pagar a través de medios de pago electrónicos en cuentas extranjeras.



El Gobierno venezolano ha asegurado que más de 300.000 millones de bolívares en billetes de 100 han sido sacados del país, para desestabilizar la economía nacional, lo que supone la mitad del total de billetes en circulación en Venezuela de esa denominación.



Para luchar contra ello, el Ejecutivo anunció que dejará sin efecto el valor de esas piezas y ha dado tres días a los ciudadanos para canjearlas o depositarlas en las entidades bancarias, aunque posteriormente tendrán un plazo de diez días para hacerlo en el BCV.



Las autoridades venezolanas están actualmente desplegadas en la frontera suroeste de ese país con Colombia, cerrada desde el lunes, para impedir que ingresen al país billetes desde el extranjero.



Desde entonces se han incautado unos 882.000 billetes de 100 bolívares.



A partir de hoy debería, de acuerdo a lo anunciado por el BCV, comenzar a circular una nueva familia monetaria que sustituirá al actual cono monetario fuertemente disminuido por la inflación.