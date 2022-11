Venezuela se prepara para nueva jornada de protestas

La oposición venezolana anunció el inicio de su segunda semana de protestas con una agenda de actividades que se inicia este jueves en Caracas, y continúa con una serie de manifestaciones en 325 municipios del país vecino.



Los opositores han llamado a sus partidarios a participar en la procesión del Nazareno de San Pablo, una de las tradiciones religiosas más antiguas del país, una manifestación multitudinaria de los feligreses católicos que se celebra los miércoles de Semana Santa en el centro de la capital venezolana.



"Acompañaremos al nazareno, estaremos ahí en el centro de Caracas acompañando una tradición muy importante para muchos cristianos en nuestro país", informó en una rueda de prensa el diputado Juan Guaido.



El parlamentario, acompañado de varios dirigentes opositores, pidió "a cada uno de los feligreses, de las personas, ir con una bandera de Venezuela, (...) en señal de respeto".



Para el día jueves, 13 de abril, anunciaron una serie de actividades en 325 municipios del país, para, dijo Guaido, dispersar la acción de los cuerpos de seguridad que han disuelto hasta ahora todas las marchas del antichavismo.



"Vamos a dispersar esa fuerza que pretenden ellos implementar en un solo punto donde reprimen, bueno ya no reprimen, atacan a manifestantes, atacan a estudiantes, atacan a bebes recién nacidos", dijo.



Consultado sobre el permiso de las autoridades locales para realizar estas actividades, el opositor se refirió al mandato constitucional que establece que los venezolanos deben "notificar" a los cuerpos correspondientes de esa actividad, pero que no se requiere de un permiso para ejercer el derecho a la protesta.



"Estamos notificándoles que tomaremos Venezuela el próximo jueves, se les notifica a los organismos de seguridad del Estado para que ustedes garanticen el ejercicio al derecho de los venezolanos", indicó.



El también dirigente del partido Voluntad Popular condenó la actuación de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, refiriéndose a la actuación de los efectivos contra un centro de salud que, denunciaron, causó daño a un bebé que se encontraba en el interior de la clínica.



"No son tantos vándalos como los que ayer hicieron destrozos en varios rincones de la ciudad como estudiantes y jóvenes dignos que quieren cambiar a este país", agregó.



Se refirió también a la convocatoria hecha para el próximo día 19, una actividad de la que no se han ofrecido detalles, pero que Guaidó, dijo, deben tener "muy presente" los venezolanos.



"El 19 de abril, un grito de libertad, un grito de democracia, un grito de fuerza llenará Venezuela, serán los venezolanos los que determinemos el futuro de nuestro país, olvídense del cuento de la invasión, olvídense del intervencionismo, aquí somos los venezolanos los que vamos a rescatar la democracia", dijo.



Se convocarán también movilizaciones los día viernes, el sábado, y domingo, indicó el opositor que aseguró que los venezolanos están "dispuestos a echar el resto en las calles de Venezuela".