"Vi el tatuaje hecho y solo pude llorar": mujer contó que ex novio le tatuó su nombre en la cara

En una conversación con Globo, de Brasil, una joven de 18 años, identificada como Tayane Caldas, relató que su exnovio le tatuó su nombre en la cara luego de que se resistiera a que terminaran su relación sentimental.

"Me ató los dos brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré y le supliqué, le pedí que no lo hiciera porque me destruiría la vida, pero dijo que lo haría de todos modos", contó Tayane, antes de agregar que, ade Brasil más, le gritó y la golpeó.

"Solo vi el tatuaje hecho después y solo pude llorar”, prosiguió con su relato el cual inició indicando también que todo comenzó cuando su expareja la obligó a subirse en su auto, pese a que tenía una orden de alejamiento de ella.

"Terminamos y a los ocho meses me dijo que iba a cambiar y acepté, fue mi mayor error”, aseveró la joven de 18 años, quien le contó lo sucedido a su madre, la encargada finalmente de denunciar al hombre para que este fuera llevado a un centro de detención provisional.

