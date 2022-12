Video de hombre que se suicidó tras discutir con su novia resultó ser falso

Según The New Indian Express, la policía informó que el suicida se habría lanzado por la ventana por un dolor estomacal, de acuerdo al testimonio del padre del joven.

“Desde hace unos años he venido sufriendo un dolor estomacal severo, del que no he podido recuperarme a pesar de recibir tratamiento. Por favor, prométeme que cuidarás a mis padres y a mi hermano”, dejó por escrito Rithwik Reddy (la víctima) a su pareja.

Este fue el video que compartieron y se volvió viral por la supuesta tragedia, en la que el hombre se tiraba de la ventana de su cuarto luego de una discusión con su novia vía Skype:

Y esta fue la grabación real, donde la pareja planeó todo el acto.