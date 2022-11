Video: Gobernador chavista, indignado porque su piscina está seca

Publicidad

Parte de la cotidianidad de millones de venezolanos, los cortes de agua colmaron la paciencia de un gobernador chavista Rafael Lacava porque no ha podido llenar su piscina, una queja que generó enfado y burlas.

Lacava, un excéntrico político que regenta el estado Carabobo (norte), es comidilla desde que el lunes publicó en Twitter un video en el que se muestra indignado porque la alberca de la residencia oficial está seca por fallas en el suministro de agua.

"Así está la piscina (...) de la casa del gobernador. ¡No hay agua!", grita con desespero Lacava, de 49 años, quien se ha popularizado por un plan contra la delincuencia que bautizó como "el carro de Drácula".

Con la piscina a sus espaldas, el funcionario no se limitó al reclamo, sino que amenazó a la empresa pública que suministra agua si no resolvía el problema para los habitantes de su región.

"Si mañana en la noche veo que no hay ningún tipo de mejoría en la distribución (...) les sale el carro'e Drácula. Se los estoy avisando", advirtió el gobernador sobre el plan que -según su administración- ha permitido reducir índices delictivos.

"Sé que ustedes están trabajando, pero queremos ver resultados porque al final yo me tengo que tragar todo este poco de insultos que la gente me da por su culpa", añadió.

Los racionamientos de agua se extienden por todo el país petrolero, que alberga algunas de las mayores reservas hídricas del planeta, pero con una infraestructura descuidada, según especialistas.

De los cortes no se salvan los hospitales ni los barrios más pudientes de Caracas, donde es común ver viejos camiones cisterna vendiendo el líquido.

Por ello, la queja de Lacava desató expresiones de furia e ironía.

"Pobrecito Lacava, no tiene agua en su piscina (...) ¡Que cruel es la vida! Y pensar que 6 niños están muriendo a la semana porque no tienen comida y quién sabe cuántos venezolanos mueren porque no tiene medicinas", escribió la usuaria de Twitter Tamara Suju.

"¡Esto no puede ocurrir en una democracia! Exigimos que le envíen agua a la piscina de Lacava y un pato inflable", comentó por su parte otra tuitera que se identifica como "La Guerrera" en la misma red social.

El gobernador suele ser motivo de polémicas por sus extravagancias, como cuando llegó en burro para inscribir su candidatura en 2017, o por el uso de prendas costosas y su política de seguridad, que incluye la línea de denuncias "0800Drácula".