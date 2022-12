“Jair quiere que sea su novia, yo le dije que sí, pero que si tú me descubrías me ibas a regañar y yo no me siento bien engañándote”, dice la niña.

Publicidad

En el video se ve a ambos dentro de un carro, mientras que el padre maneja, la menor aprovecha para contarle la situación.

Ante su confesión, el papá muy contento la felicita, pero dice estar molesto con Jair por la proposición.