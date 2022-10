A gritos, Jaime Ruiz e Iván Cepeda se enfrentaron por muerte de Manuel Cepeda

Patriótica.

Todo comenzó cuando el presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) aseguró que un hijo de un guerrillero, en alusión a Cepeda, hace oposición a la nueva ley de fuero militar.

Ya en los micrófonos de Mañanas BLU, Jaime Ruiz insistió en la acusación y por primera vez dio el nombre de Manuel Cepeda, momento en el que Iván interrumpió para anunciar que instaurará acciones penales por catalogar a su padre como líder guerrillero.

“Es una habilidosa actitud que siempre utiliza la extrema izquierda radical para desviar y confundir”, dijo el general Jaime Ruiz sobre los reclamos del representante. “Cuando dije que había un liderazgo de un líder de las Farc lo sostuve”, agregó.

“Vamos a los tribunales y a donde usted quiera, no soy cobarde, usted busca protagonismo, proceda como un barón, respeto posiciones y no actuaciones de baja calaña, haga lo que tenga que hacer, sigo en defensa de esta institución”, aseveró en tono fuerte Jaime Ruiz Barrera.

“A Manuel Cepeda lo mataron grupos criminales aliados con grupos criminales”, agregó el general, a nombre de los militares retirados.

Iván Cepeda no se quedó callado y respondió con severidad: “usted no respeta a las víctimas de este país, avala los crímenes de lesa humanidad, le voy a entablar una denuncia penal ¿Usted respeta en general a alguien? Quien representó a la Nación no puede hablar así de sus contradictores”.

“He dicho muchas veces y en muchos escenarios la decisión de las Farc de usar el nombre de mi padre en un frente, así como las acciones contra la población civil”, concluyó en la entrevista con BLU Radio el congresista Cepeda.