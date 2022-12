A indagatoria otros dos generales por crimen de Luis Carlos Galán

BLU Radio conoció que otros dos generales serán llamados a indagatoria por el crimen de Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989.

Se trata de los oficiales de la Policía Argemiro Serna y Óscar Darío Peláez Carmona, director de la Dijin en la época de los hechos.

La comisión de fiscales y asesores jurídicos de la Fiscalía, que investiga el caso, encontró algunas inconsistencias en las primeras versiones sobre el magnicidio, entregadas por estos generales.

El ente acusador no ordenó, sin embargo, la captura de los implicados, pues fueron citados a una indagatoria por eventual omisión y desvío de la investigación.



Así las cosas, ya son tres los generales los vinculados a estos hechos, pues como se recuerda, ya está siendo procesado el general Miguel Maza Márquez, director del DAS en la época en que ocurrió el asesinato.



En diálogo con BLU Radio, Peláez Carmona dijo que tiene la conciencia tranquila porque no hay nada que ocultar.



“La convicción de que actué correctamente me da la fortaleza de enfrentar cualquier rigor de la Justicia. Actué dentro de los parámetros de respecto a la ley”, enfatizó.



Agregó que esta indagatoria es una oportunidad que se le brinda para volver a presentar pruebas documentales sobre su inocencia.



“Mi obligación es presentarme a manifestar la verdad si ningún temor”, indicó al señalar que la captura de Jubiz Hazbún se dio por una orden de registro emitida por un juez.



“El capitán que efectuó el registro puso directamente a los retenidos a disposición del juez. Allí no actuó el coronel Peláez por cuanto fue una operación judicial ordenada directamente por un juez a un oficial de la Policía Judicial”, aclaró.





