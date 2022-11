A la búsqueda del galeón San Roque, el otro tesoro hundido en el mar colombiano

La historia de los galeones hundidos en aguas colombianas no solo tiene que ver con el conocido San José. Según documentos históricos, hay un barco que pertenecía a una flota de navíos en el siglo XVI con la intención de partir hacia Cuba para luego tomar dirección con el fin de llegar a España. Algunas versiones aseguran que el barco pudo haber sido atacado por un corsario holandés, luego una tormenta habría desviado la flota de barcos para finalmente terminar hundidos en aguas cerca a las costas colombianas.

El Ministerio de Cultura ya recibió dos solicitudes de empresas para realizar la exploración y tratar de encontrar el San Roque que se cree que también iba cargado con grandes riquezas. Pero Blu Radio conoció una carta que fue enviado por el procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Leandro Ramos, advirtiéndole a la Cartera que se iniciaron “acciones preventivas con el fin de velar por las garantías constitucionales que consagran la protección del patrimonio y los bienes culturales”.

La carta también agrega que la Procuraduría realizará un proceso de vigilancia especial sobre cada una de las “actuaciones desplegadas por el Ministerio de Cultura y todas las entidades del Gobierno Nacional y Distrital para la posible exploración, e intervención del Galeón San Roque u otros pecios en el territorio nacional”.

Esta no es la primera controversia entre la Procuraduría y el Ministerio. Sobre el San José, el procurador Fernando Carrillo ya envió una extensa comunicación a la ministra Mariana Garcés, sobre las dudas de la Procuraduría en el proceso de Alianza Público Privada que está por definirse el próximo 15 de junio. La ministra y su equipo jurídico están terminando de redactar las respuestas al procurador Carrillo, y al procurador delegado para ambos casos.

Esto se da en el contexto de otras alertas de la UNESCO sobre el rescate del San José por la pertinencia del modelo de contratación sin desembolso de recursos públicos que escogió el Gobierno. Según la Cartera, las dos empresas que solicitaron la licencia de exploración para el San Roque, que se da a través de una resolución, son MAI y otra conocida como Pacific.

En el caso del San José, la compañía británica que está más cerca de quedarse con el contrato final para la extracción del galeón, por su condición de originador de la propuesta, es Maritime Archaeology Consultants Limited

El Ministerio, consultado por Blu Radio, respondió que “se estima que unos 1.000 naufragios sucedieron en tiempos coloniales. No hay estudios sobre el estado de conservación de cada uno de ellos. Por documentos históricos se sabe del naufragio de un barco que hacía parte de una flota y tenía el nombre de San Roque. No hay información sobre su localización ni sobre su estado de conservación. Es importante señalar que las autorizaciones se adjudican para segmentos del territorio nacional y no están asociados a un barco en particular”.

Y finalmente concluyó que hasta la fecha no se ha autorizado ninguna exploración de polígonos. Mientras tanto, la Procuraduría continúa vigilando con detenimiento.