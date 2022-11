A pesar de polémica por contrato, Mockus dice que marcha sigue en pie

por la vida no está financiada por el Gobierno, como lo asegura el uribismo, y confirmó que la iniciativa sigue en pie.

Publicidad

El presidente de junta directiva de la ONG aseguró que la marcha nació como “una invitación a la ciudadanía para crear conciencia”.

“Claramente el contrato dice que hay que movilizar a la ciudadanía a favor del proceso de paz. Sería absurdo que una persona que haya dedicado 20 años a proteger la vida necesite el guiño y el apoyo del Gobierno”, aseguró.

Publicidad

Mockus aclaró que “nadie está utilizando la plata del contrato para hacer la Marcha por la vida” y aseguró que esta iniciativa solo se está realizando con recursos de voluntarios”.

Publicidad

Además, agregó que no se mete en el tema de contratación, papel que desempeña el director ejecutivo de la corporación y lamentó que este escándalo se haya convertido en un “malpensamiento” entre quienes relacionar la marcha con los recursos dados por el Gobierno.

Finalmente, aseguró que no necesita dinero para realizar su trabajo: “Yo no necesito que me paguen para trabajar por la paz. Pido que la gente entienda la diferencia entre financiar unas recomendaciones a partir de unas talleres y el costo de la marcha”.