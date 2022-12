A prisión 11 personas por estafa y concierto para delinquir por caso Colpensiones

11 personas proveedoras de servicios a Colpensiones por concierto para delinquir, estafa y acceso abusivo fueron enviados a prisión por asignación de roles y funciones para la modificación ilícita del pago de pensiones.



Los detenidos además, deberán responder por los delitos de violación de datos personales y fraude procesal. Según la Fiscalía la estructura delincuencial se dedicada a la modificación y asignación de manera ilícita de reconocimiento de pensión por vejez.



La denuncia fue interpuesta por el representante de Colpensiones en junio de 2014, en la cual se puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades detectadas en el reconocimiento de pensiones, al manipular los sistemas de información para crear, modificar y falsificar las historias laborales de personas que, siendo o no afiliados, no cumplían con los requisitos de ley.



En los últimos tres años los implicados lograron reconocer 174 pensiones con sus respectivos retroactivos, llegando a una suma cercana a los 5.111 millones de pesos.



Los investigados aparentemente cobraban entre 10 y 100 millones de pesos por realizar los trámites ilegales, dependiendo del monto a reconocer por concepto de la pensión.



Las audiencias concentradas de judicialización se están realizando en el Complejo Judicial de Paloquemao, ante el Juez 37 Penal con función de control de garantías de Bogotá, quien ya legalizó las capturas y los allanamientos.