A punto de vencerse plazo para reparación a víctimas del Palacio de Justicia

Dos años están por cumplirse desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.



En la condena, el Estado debe hacer una millonaria indemnización a las víctimas, un acto de perdón, que incluye un documental; tratamientos psiquiátricos y le ordena resultados judiciales a la mayor brevedad.



La Corte fijó 100.000 dólares por cada una de las once desapariciones forzadas, 80.000 dólares para las parejas o hijos de cada víctima y 40.000 dólares para hermanos, entre otras sanciones pecuniarias.



La fecha límite para este pago será el próximo 9 de diciembre y aún los familiares de las víctimas no reciben reparación, y denuncian demoras por parte del Estado para adelantar el trámite que de dejarse vencer implicaría el pago de intereses.



"Pedimos una reunión con la oficina de seguimiento de sentencias internacionales de la Cancillería, debido a que están por cumplirse dos años desde la sentencia de la Corte Interamericana y el Ministerio de Defensa no ha realizado los pagos de la condena al Estado. Ahora nos han pedido demostrar ante notarios la condición de familia, hijos de las personas fallecidas y desaparecidas, eso es revictimizarnos y trasladarnos la carga de la prueba que ellos deben verificar con los documentos que entreguemos", señaló a Blu Radio, René Guarín.



