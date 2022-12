¿A qué se debe el 'reversazo' de Pacho Santos sobre la marihuana?

El periódico Colombia Reports revivió una entrevista al periódico holandés Vrij Nederland, en la que aparece el ex vicepresidente y candidato a la Alcaldía de Bogotá, Francisco Santos, aceptando que consumió marihuana y haciendo una férrea defensa de la hoja. (Lea también: El Pacho Santos que ayer defendía la marihuana hoy promete prohibirla )

Aunque en ese momento, en junio del año 1997 cuando era jefe de redacción del diario El Tiempo, defendía a la marihuana, recientemente el candidato a la Alcaldía de la capital ha propuesto combatir el consumo y tráfico de la misma.

A propósito, el candidato del Centro Democrático dijo en BLU Radio que ese cambio de opinión se dio porque está viendo las consecuencias de fenómenos como el microtráfico en la ciudad.

“El argumento no puede quedarse en una anécdota periodística. A mí me preocupa lo que está pasando en la ciudad. No se imaginan los problemas que tenemos por el tema de la drogadicción”, indicó.

Agregó que su oposición a la dosis personal se debe a que es un hecho que los colegios de Bogotá están inundados de personas que se acercan para vender droga y esto es consecuencia de políticas como la legalización de la dosis personal.