A sanción presidencial ley que reduce aportes de salud de pensionados de 12 a 4%

Después de varios días de discusión y largas horas de debate, la Plenaria del Senado de la República aprobó nuevamente el informe de conciliación del proyecto de ley mediante el cual se busca reducir los aportes a salud que hacen los pensionados del país mensualmente, pasando del 12 al 4%.

Publicidad

Pese a que en un principio los parlamentarios de la Cámara Alta habían manifestado reparos a la iniciativa por considerar que beneficia incluso a las megapensiones, finalmente decidieron respaldarla, luego de que se conociera el informe de una subcomisión que recomendó abrir nuevamente la votación de la conciliación.

En ese orden, queda pendiente la sanción presidencial, aunque hay que recordar que el ministro de Hacienda informó que objetará la iniciativa teniendo en cuenta el déficit fiscal que atraviesa el país.

Publicidad

Ante esto, los pensionados pidieron al Gobierno cumplir con sus compromisos. “Que el señor Presidente cumpla con lo pactado en las elecciones presidenciales, que nos cumpla a nosotros los pensionados, que somos una fuerza viva del país. Santos dijo que firmaba y ahora está diciendo que no firma. Nosotros los pensionados no nos vamos a aguantar y si no firma nos vamos a la calle y nos vamos a la lucha”, dijo uno de los voceros.

Publicidad

Por su parte, el senador Alexander López señaló que el Gobierno no tiene la autoridad moral para pedir una objeción. “El ministro de Hacienda validó este proyecto, lo dijo el 29 de diciembre aquí en el Congreso, y en ese sentidos creemos que el Gobierno no tiene la autoridad moral para hacerlo”.

“Además, el presidente Santos tiene que ser más seriecito y respetuoso con los colombianos. Él se comprometió en 2014 con los pensionados de que iba a aprobar este proyecto, hoy se está votando por el Congreso, así que el presidente a cumplir. El Congreso no va a aceptar ninguna objeción, si del quiere esto riña a la Corte, pero allá vamos a defender este derecho que los pensionados ya se ganaron”, concluyó.

Publicidad

El Congreso afirmo que se cuidó en el procedimiento y que espera que pase la revisión constitucional y se convierta en una realidad para los pensionados del país, tras dos años de trámite legislativo.